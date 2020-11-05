Motorine zam geliyor

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorine bu gece de 16 kuruş zam gelmişti. Son zammın ardından motorinin litre fiyatı Ankara'da 6,33 liraya; İstanbul'da 6,12 liraya; İzmir'de ise 6,36 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.