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Motosiklet hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

AYDIN’ın Söke ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapan Ü.A. polis ekiplerinin kovalamacasıyla kısa sürede yakalandı.
Motosiklet hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

Olay, saat  09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Söke Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri motosikletin bulunduğu bölgeyi tespit etti. Kontrol noktası oluşturan ekipleri fark eden Ü.A., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kaçan Ü.A.'yı yakalamak için polis ekiplerince kovalamaca başlatıldı. Ü.A, bir otomobilin altına gizlenirken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Ü.A.'nın, 3 motosiklet hırsızlık olayının şüphelisi olduğu öğrenildi.

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