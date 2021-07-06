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Motosiklet sporlarında Türkiye adından söz ettiriyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, bu branşta milli sporcuların uluslar arası yarışlarda çok önemli başarılara imza attığını belirtti.
Motosiklet sporlarında Türkiye adından söz ettiriyor

Milli motosikletçilerin Türkiye'ye kazandırdığı madalyaların, podyum sevinçlerinin basında yeterinde yer almadığına işaret eden Başkan Uçar, "Motorsporlarının dünya sportif seyir zevki listelerinde ilk üç sırada yerini aldığı bir çağda, sporcularımızın tırmandığı noktayı maalesef yeterince anlatamıyoruz. Aktif motor sporları izleyicisinin ortalama 850 milyon kişi olduğu, sosyal medya etkileşiminin 1,4 milyarı bulduğu bir dünyada özellikle milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, dünyanın gözü önünde çok büyük başarılara imza atıyor." diye konuştu.

Motosiklet yarışlarının Avrupa ve dünyada en popüler 3 spor branşından biri olduğunu belirten başkan Uçar, ilk ve orta dereceli okul öğrencileri arasında yapılan bir araştırmaya göre motosiklet sporunun, "İmkan verilse hangi sporu yaparsınız?" sorusunda ilk 3 sırada bulunduğunu ve bu potansiyelin daha etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Uçar, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabında 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılan iki yarışı da kazanarak İstiklal Marşı'nı dinlettiğini hatırlattı.

Motosiklet sporundaki bu başarıların ülkede yeterince bilinmediğini aktaran Uçar, "100 yılı aşkındır motor sporlarının kıyasıya mücadelelerle yapıldığı Avrupa'da Toprak, on binlerce yarışçı arasından sıyrılıp dünyanın zirvesine yerleşiyor, ancak bir çoğumuz bunun farkına dahi varamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Toprak, ustası ve ağabeyi Sofuoğlu'nun tüm tecrübelerini yansıtıyor"
Bekir Yunus Uçar, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun büyük bir emek, üstün bir gayret ve doğru örneğin peşinden koşmanın parlak bir ürünü olduğunu dile getirerek, "5 kez dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırmış olan Milli Takımlar Kaptanı'mız Kenan Sofuoğlu'nun izinde bir kariyer yolu takip eden Toprak, ustası ve ağabeyi Kenan Sofuoğlu'nun tüm tecrübelerini mücadelesine yansıtıyor ve emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak'ın uluslar arası motor sporları nezdindeki bilinirliğinin Türkiye'ye oranla 3 kat fazla olduğunu belirten Uçar, ay-yıldızlı yarışçıyı takip eden 120'den fazla uluslararası basın kuruluşu olduğuna dikkati çekti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın tribün izleyici ortalamasının ülkeler bazında 60 bin kişinin üzerine çıktığına işaret eden Uçar, milli sporcunun her başarısının ardından daha büyük bir hayran kitlesine ulaştığını söyledi.

Milli sporcunun sosyal medya takipçi sayısı ve etkileşimine de değinen Uçar, "Örneğin Toprak'ın Instagram mecrasındaki takipçi sayısı, lideri olduğu şampiyonada yarışan rakiplerinden çok daha az. Takipçilerinin yüzde 55'inin de yabancı kullanıcılardan oluştuğunu görüyoruz. Bu da yurt içi bilinirliğinin düzeyini bize üzücü bir şekilde işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

Motosiklet sporunun diğer tüm spor branşlarına oranla çok daha fazla konsantrasyon, denge, hızlı karar verme, kas hafızası, risk alma becerisi ve kondisyon gerektirdiğini anlatan Uçar, "Tüm bu özellikler, Kenan Sofuoğlu'nun büyük emeklerle yetiştirip, başlarında durduğu Toprak ve diğer yarışçılarımızda fazlasıyla mevcut. Motosikletçilerimizdeki bu potansiyeli koruduğumuz sürece on yıllar boyunca dünya ve Avrupa pistlerinde podyumda hep bir Türk bayrağı dalgalandığını görüyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Uçar, Toprak Razgatlıoğlu'nun motor sporlarının zirvesindeki organizasyonda dünya şampiyonluğu için mücadele eden 21 sporcu arasında 183 puanla liderliğe yerleşmesinin tüm Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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