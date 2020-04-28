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Motosikletli bin gönüllü ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

Motosiklet tutkunları, Türkiye Motosiklet Federasyonunun desteği, valiliklerin izni ve koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet sunuyor.
Motosikletli bin gönüllü ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan insanlar için bin motosikletli gönüllü olarak görev yapıyor. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar, İçişleri Bakanlığı ile birlikte "Bin Motosikletli Gönüllü" adıyla bir proje başlattıklarını söyledi.

Başkan Uçar, amaçlarının sosyal dayanışmaya, birlik ve beraberliğe katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin birçok kentinden henüz saatler geçmeden 3 bine yakın motosiklet tutkunu, 'Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hizmet verebiliriz' diye bize başvuruda bulundu. Biz de listemizi oluşturarak İçişleri Bakanlığı'mıza ulaştırdık. Perşembe gününden itibaren motosikletli arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerine ekmek, süt, ilaç, ne ihtiyaçları varsa götürmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Projeye geniş bir katılımla devam ettiklerini anlatan başkan Uçar, "Sporcular, hakemler, turizm komisyon üyeleri ve motosiklet tutkunlarından oluşan binlerce başvuru aldık. Bu projeye katılan ve destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllü motosiklet tutkunları, vatandaşlar tarafından Vefa gruplarından talep edilen ilaç, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerini adreslere ulaştırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik başlattığı kolonya ile maske dağıtımına da katkıda bulunuyor.

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