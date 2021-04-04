  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşü kamerada

ANTALYA'da 2 gencin yüzüstü uzanarak motosiklet kullandığı anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki gencin de kasksız olduğu dikkat çekti.
Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşü kamerada

Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, 2 motosikletli genç, karayolunda yaptıkları akrobatik hareketlerle hayatını riski attı, trafiği de tehlikeye soktu. Aksu yönünden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan kasksız 2 sürücü, plakasız motosikletleri üzerinde yüzüstü yattı. Motosiklet sürücülerinden biri yanlarından geçen bir otomobilin kendilerini çektiğini fark etmesi üzerine bu kez de ellerinden birini bırakıp, gidonu tek eliyle tutmaya başladı. Motosiklet sücülerinin tehlikeli yolculuğunda hızları zaman zaman 70 kilometreye ulaştı.

Sürücülerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı04 Nisan 2021 Pazar 06:38
  • Niğde'de nesli tükenmekte olan vaşak, ağzı ve elleri bağlanmış ölü bulundu04 Nisan 2021 Pazar 06:38
  • Üsküdar'da koluna demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı04 Nisan 2021 Pazar 06:37
  • Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı04 Nisan 2021 Pazar 06:36
  • Van'ın geçmişi ile bugünü fotoğraf sergisinde buluştu03 Nisan 2021 Cumartesi 11:04
  • Ardahan kar yağışıyla nisanda beyaza büründü03 Nisan 2021 Cumartesi 10:46
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:46
  • Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:01
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor03 Nisan 2021 Cumartesi 10:00
  • Almanya'da polisin silahla vurduğu Türk ağır yaralandı03 Nisan 2021 Cumartesi 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti