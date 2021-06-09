  • BIST 1.450
  • Altın 522,335
  • Dolar 8,5818
  • Euro 10,4625
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor

​​​​​​​İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, 1 yıl 3 aylık zaman diliminde, yurt genelinde 230, İzmir'de 40 motosikletli kuryenin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor

Pandemi döneminde online alışverişin yoğunluk kazanmasıyla motosikletli kuryelere artan talep, kazaların da çoğalmasını beraberinde getirdi. Motosikletli kuryeler, hızla çoğalırken, kaza haberleri de art arda geldi. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Akgül, pandemiye yönelik tedbirlerin alındığı 1 yıl 3 aylık zaman diliminde, yurt genelinde 230, İzmir’de 40 motosikletli kuryenin trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çok sık kaza haberlerinin alındığını belirten Akgül, “Şimdiye kadar İzmir’de koronavirüs yüzünden vefat eden arkadaşımız yok. Yurt genelinde olduğu gibi maalesef İzmir’de de çok sık kaza haberi alıyoruz. Son 1 hafta içinde 3 arkadaşımız kazada hayatını kaybetti. Bu 3 kişi de dikkatsizlik nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Bunun sebebi ise motosikletli kuryeliğe yönelik yeterli eğitim verilmemesidir" dedi.

‘İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSUYLA KURALSIZLIĞA İTİLİYORLAR’

Her motosikletli kuryenin eğitim alması gerektiğinin altını çizen Akgün, “Ölüm riskini ortadan kaldırmak için düşme anında nasıl düşülmesi gerektiğinin bile teknikleri var. Motorlu kurye arkadaşlarımızın çalışma saatleri oldukça uzun olduğu için uykusuz kaldıkları halde göreve devam ediyorlar bu durum da kazaları beraberinde getiriyor. Özellikle ticari taksi ve dolmuş kullananların dikkatli olması gerekiyor. Biz motorlu kuryelere daha fazla hassasiyet göstermeliler. Pek çok kişi hala bizi trafikte taşıttan saymıyor. Ayrıca firmaların 'süre' ve 'hızlı servis' konusundaki baskısı kaldırılmalı. Online yemek siparişlerinde arkadaşlarımız işten çıkarılma korkusuyla hızlı olmak adına kuralsızlığa itiliyor" diye konuştu.

İzmir Motosikletli Kuryeler Dernek Başkan Yardımcısı Uğurcan Güncü ise “Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün kaza geçirdim. Paket esnasında normal hızda seyrederken önümdeki araç kapısını bir anda açınca ben yaralandım ve sol bacağım alçıya alındı. Kısıtlamanın olduğu günler insanlar yolların boş olduğunu düşünerek dikkatsiz araç kullanıyorlar. Kısıtlama günlerinde bizim de tam tersine işlerimiz çok yoğun oluyor ve sürekli trafikte oluyoruz. Yaralanma ve ölüm oranları oldukça çoğaldı. Bizler motor üstündeki insanlarız ve kaporta biziz. Tüm sürücülerimizin daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çifte Minareli Medrese için toplanan 2 bin eser restore ediliyor09 Haziran 2021 Çarşamba 10:34
  • 700 yıllık kalenin varisi olan aile, yeni bir kale için devrede09 Haziran 2021 Çarşamba 10:23
  • Sedanur, vefat eden babasının muhtarlık bayrağını devraldı09 Haziran 2021 Çarşamba 10:02
  • Motosikletli kuryeleri koronavirüs değil kazalar öldürüyor09 Haziran 2021 Çarşamba 10:01
  • Uyuşturucunun etkisiyle indiği dere yatağında mahsur kaldı09 Haziran 2021 Çarşamba 10:00
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
  • İstanbul'da eşzamanlı baskın: HDP'li isim de gözaltında09 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • İstanbul'da 2 metroda seferler durdu09 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • İstanbul'da 4 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 09:02
  • İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu09 Haziran 2021 Çarşamba 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti