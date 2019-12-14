  • BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Motosikletli saldırganlar parkta oturan gençlere kurşun yağdırdı

Beyoğlu'nda parkta oturan 2 genç, motosikleti 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Motosikletli saldırganlar parkta oturan gençlere kurşun yağdırdı

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki Ağaçlaraltı Meydanı'nda saat 23.15 sıralarında yaşandı. Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturan Kerem G. ve Kürşat Y'nin üzerine kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Kerem G ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulundu. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu14 Aralık 2019 Cumartesi 10:22
  • ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı13 Aralık 2019 Cuma 16:05
  • Fuat Oktay'dan sert tepki: Yalanlarla tarihi yeniden yazma çabasındalar13 Aralık 2019 Cuma 16:01
  • Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu13 Aralık 2019 Cuma 15:30
  • Türkiye'den ABD'ye tepki: Ciddiye almıyoruz13 Aralık 2019 Cuma 14:44
  • ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması13 Aralık 2019 Cuma 14:31
  • Sultanahmet Meydanı'nda silah sesleri13 Aralık 2019 Cuma 14:30
  • Doğa Koleji için tarih verildi: Son aşamaya geçildi13 Aralık 2019 Cuma 14:29
  • Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu13 Aralık 2019 Cuma 14:28
  • Türkiyesiz Doğu Akdeniz'de denge sağlanamayacağını herkes biliyor13 Aralık 2019 Cuma 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti