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Motosikletli trafik polisleri araçlarıyla yolda kalan kız kardeşleri sınava yetiştirdi

Adana'da araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan iki kardeş, motosikletli trafik polislerinin yardımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekleri okula götürüldü.
Motosikletli trafik polisleri araçlarıyla yolda kalan kız kardeşleri sınava yetiştirdi

Adana'da motosikletli trafik polisleri, araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan abla ve kardeşi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekleri okula götürdü.

Abidin ve Hacer Demiroğlu çifti, çocukları Merve Demiroğlu (20) ve Semanur Demiroğlu'nu (18) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekleri Büyük Selçuklu Anadolu Lisesine götürdükleri sırada Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda araçları arıza yaptı.

Yolda kalan aile, kavşakta bekleyen trafik polislerinden yardım istedi.

Motosikletli trafik polisi, başka bir ekip daha çağırarak kendi kasklarını taktıkları öğrencileri motosikletle sınava girecekleri okula götürdü.

"Çocuklarıma kendi kasklarını çıkartıp taktılar"
Anne Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları sınava götürürken araçlarının arıza yaptığını belirtti.

Tamirci aradıklarını, ancak bulamadıklarını dile getiren anne Demiroğlu, "İleride polisi gördük, okula nasıl gidebileceğimizi sorduk. Trafik polisi, 'Biz yardımcı oluruz.' dedi. Daha sonra başka bir motosikletli polis daha çağırdı. Çocuklarıma kendi kasklarını çıkartıp taktılar. Daha sonra çocuklarımı sınava girecekleri okula götürdüler. Allah devletimizden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne Demiroğlu, polislerin kızlarını sınava girecekleri okula götürmelerinin ardından yeniden bozulan araçlarıyla ilgili yardımcı olmak için yanlarına geldiğini kaydetti.

Öte yandan anne Demiroğlu'nun, polis ekiplerinin okula götürmeden önce çocuklara kendi kasklarını taktığı sırada çektiği fotoğraf sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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