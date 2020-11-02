  • BIST 1.125
  • Altın 507,867
  • Dolar 8,3751
  • Euro 9,7478
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Motosiklette, husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı

Adana'da, motosikletiyle işe giderken husumetli olduğu A.K. ve M.K.’nin silahlı saldırısına uğrayan İsa Ü. (41), bacağından yaralandı. 
Motosiklette, husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. 01 DSL 21 plakalı motosikletiyle işe gitmek için yola çıkan İsa Ü., yine motosikletli olan husumetlileri A.K. ve M.K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan 5 kurşundan 3’ü İsa Ü.’nün bacağına isabet etti. İsa Ü.’nün kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. İki saldırgan olay yerinden kaçarken, bölgede devriye görevi yapan polis memurları durumu fark edip, sağlık görevlilerine haber verdi. 

Gelen sağlık görevlilerince olay yerine ilk müdahalesi yapılan İsa Ü. ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İsa Ü.'nün, saldırganlarla davalık olduğu, şüphelilerin davaya karşılık para istediği, olumsuz yanıt alınca da saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edildi. 

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 166 yıllık anıt meşe ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü devrildi02 Kasım 2020 Pazartesi 09:59
  • İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası02 Kasım 2020 Pazartesi 09:55
  • Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama02 Kasım 2020 Pazartesi 09:54
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Kasım 2020 Pazartesi 09:23
  • Fransa’da ayrımcılık yasası karşı cinsten doktoru reddedene 5 yıl hapis cezası öngörüyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
  • ABD'de seçimlere 2 gün kala Trump'ın yoğun programı sürüyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
  • Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
  • TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak02 Kasım 2020 Pazartesi 09:09
  • İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı02 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
  • İzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu02 Kasım 2020 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti