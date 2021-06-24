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Motosikletten düştü, bariyerlere çarpıp öldü

Siirt’te motosiklette yolcu konumunda bulunan Bahtiyar Pişkin, dengesini kaybederek düştü.
Motosikletten düştü, bariyerlere çarpıp öldü

Olay, Siirt-Eruh Karayolu üzerinde Değir bölgesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geldi. İddiaya göre Mahir B. yönetimindeki plakasız motosikletin arkasında oturan Bahtiyar Pişkin, dengesini kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen Pişkin, bayını bariyerlere çarptı. Başı bariyere çarparak kopma noktasına gelen Bahtiyar Pişkin, olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Mahir.B. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bahtiyar Pişkin’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mahir B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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