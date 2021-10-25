Mozaik Yayınları kimin, hangi gruba ait, koordinatörü kim?

İyi bir liseye girmenin kapısı olan LGS’ye hazırlık kitaplarında en başarılı yayınevlerinden biri olarak gösterilen Mozaik Yayınları kimin, hangi gruba ait? Mozaik yayınlarının koordinatörü kim?

Ülkemizde iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm için LGS sınavları bir hayli önem kazanıyor. Peki LGS hazırlıkta en iyi yayınevi hangisi? Türkiye’de LGS hazırlıkta en başarılı yayınevi olarak neden Mozaik Yayınları gösteriliyor? Kurumsal LGS denemelerinde lider yayınevi hangisi? İntro defterleri ne işe yarar, hangi işlevi görüyor? Ve LGS’ye hazırlık kitaplarında en başarılı yayınevlerinden biri olarak gösterilen Mozaik Yayınları kimin , hangi gruba ait ? Mozaik yayınlarının koordinatörü kim ?

Tüm bu soruların cevapları haberimizde:

Son yıllarda yaptığı çıkışlarla adından sık sık söz ettiren Mozaik Yayınları 2015 yılında kurulmuş. İşler Yayın Grubu çatısı altında hizmet veren Mozaik Yayınları LGS’ye hazırlık yardımcı kaynak eserleri, konu anlatımları ve soru bankaları hazırlıyor.

Konu anlatımı ve soru bankası alanında bütün branşlarda eserler hazırlayan Mozaik Yayınları, tek başına aday öğrencilerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Mantık ve muhakemeyi ön planda tutarak, beceri temelli, görsel ile grafik okuma ve yorumla tekniğini etkin biçimde kullanan Mozaik Yayınları, öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihlerinde önemli bir rol alıyor. Ayrıca kurumsal denemeler gerçekleştiren Mozaik Yayınevi bu alanda da bir marka haline gelmiş vaziyette. Bundan ötürü Mozaik Yayınlarının genel deneme sınavlarına katılım bir hayli yoğun oluyor. Öyle ki; katılım tek seferde 400 bin rakamını geçebiliyor. Yayınevi yöneticilerinin yeni hedefleri ise deneme sınavlarında 1 milyon rakamının üzerine çıkmak.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YAYINEVİ

Gelelim Mozaik yayınlarının koordinatörü kim sorusunun cevabına: Mozaik yayınlarının koordinatörü Abdülhamit Emekli , alanında son derece uzman ve iddialı bir eğitimci. Aday öğrencilere “LGS’ye girmeden mutlaka Mozaik yayınlarını çözün” önerisinde bulunuyor.

LGS’ye hazırlık kurslarının ve okulların en çok tercih ettiği yayınevi olduklarını belirten Abdülhamit Emekli, kurumsal denemede Türkiye’de lider yayınevi haline geldiklerini ifade ediyor. İşler Yayın Grubu içerisinde ortaokul alanında en ön sıralarda yer almayı kısa sürede başaran Mozaik Yayınları, çıtayı biraz daha yükselterek; şimdilerde ortaokulda Türkiye geneli tüm yayınevleri içerisinde liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

İNTRO DEFTERLERİNDE SES GETİRDİ

Ortaokul alanında bütün boşluğu doldurmak için hummalı bir çalışma başlatan Mozaik Yayınları hizmete sundukları İntro Defterleriyle de ses getirmeyi başarmış bir yayınevi konumunda. Hazırladığı eserlerde PISA-TIMSS faktörünü göz önünde bulunduran Mozaik Yayınları; bol etkinlikli, konu anlatımlı İntro Defterlerinden faydalanan öğrenciler not almada ve ödev hazırlamada büyük kolaylıklar yaşıyor. Kısa sürede yayın camiasında tanınır hale gelen Mozaik Yayınları, bazı eserlerde 500 binlik tiraja ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Öte yandan bu başarıyla yetinmeyen Mozaik Yayınevi yöneticileri kendilerine yeni hedef olarak 1 milyon tirajını baz alıyor. Konu anlatımında müfredata özen gösteren Mozaik Yayınları soru bankalarının hazırlanışında ise yeni nesil soru tipine öncelik tanığyor.



Gazete İLKSAYFA / ÖZEL