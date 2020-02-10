MSB: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, gün içerisinde TSK gözlem noktasına saldıran Rejim güçlerine verilen karşılık sonucu, 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad güçlerinin askerlerimizin gözlem noktasına saldırması sonucu 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştı.

Saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saldırıya karşılık verdi.

Aralıksız şekilde 115 rejim hedefi ateş altına alındı.

115 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI 101 UNSUR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanılığı (MSB) bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir." fadelerine yer verildi

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanının yerde bırakılmadığı belirtilen açıklama, "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleriyle son buldu.