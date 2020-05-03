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MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Sosyal medya hesabından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

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