MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Sosyal medya hesabından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."
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