MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Sosyal medya hesabından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.