  • BIST 86.670
  • Altın 307,910
  • Dolar 6,4342
  • Euro 7,1631
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -4 °C
»

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması: Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir17 Mart 2020 Salı 10:11
  • Karantina ve tedbirlere uymayanları, ağır cezalar bekliyor17 Mart 2020 Salı 10:02
  • Ankara'da 'uyuşturucu' operasyonu: 31 tutuklama17 Mart 2020 Salı 10:00
  • Ankara'da kar yağışı17 Mart 2020 Salı 09:59
  • Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir17 Mart 2020 Salı 09:56
  • Benzin fiyatına ikinci indirim! İşte yeni fiyatlar17 Mart 2020 Salı 09:51
  • İş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı17 Mart 2020 Salı 09:38
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Tek hekim tarafından verilebilen rapor süresi 14 güne yükseltildi17 Mart 2020 Salı 09:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek17 Mart 2020 Salı 09:18
  • KKTC'de seçimler erteleniyor17 Mart 2020 Salı 08:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti