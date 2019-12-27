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MSB: 2019'da 1789 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "2019'daki operasyonlarda 1066 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi.
MSB: 2019'da 1789 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "2019'daki operasyonlarda 1066 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi."

"PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 255'i teslim oldu."

"PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi."

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