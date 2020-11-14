MSB: 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, "İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması yapıldı.