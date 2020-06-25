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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ettiğini ve Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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