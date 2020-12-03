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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG terör örgütünün Zeytin Dalı bölgesindeki sızma girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından fark edildiği belirtildi.

Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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