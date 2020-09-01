  • BIST 1.079
  • Altın 471,279
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8014
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 29 °C
SON DAKİKACANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

MSB acı haberi duyurdu

Şemdinli'de intikal esnasında araç kazası meydana geldi. Kazada bir askerin şehit olduğu, bir asker ve güvenlik korucusunun da yaralandığı bildirildi.
MSB acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu, bir asker ve güvenlik korucusunun da yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'de intikal esnasında araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada yaralanan 2 askerle bir güvenlik korucusunun hastaneye kaldırıldığı ancak bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eylem hazırlığındayken yakalanan Mahmut Özden kimdir, nereli?01 Eylül 2020 Salı 11:03
  • İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı01 Eylül 2020 Salı 10:38
  • PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı01 Eylül 2020 Salı 10:08
  • Bakan Selçuk: Ağustos'a ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak01 Eylül 2020 Salı 10:08
  • EGM: Sosyal medyada bir hemşireye hakarette bulunan kişi gözaltına alındı 01 Eylül 2020 Salı 09:56
  • HSK Başkanvekili Yılmaz: Yargı görevlilerinin mutlak tarafsız kişiler olması toplumun huzuru ve güveni için şart01 Eylül 2020 Salı 09:55
  • Afrika'da son 24 saatte 6 bin 941 Kovid-19 vakası tespit edildi01 Eylül 2020 Salı 09:33
  • Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı01 Eylül 2020 Salı 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Eylül 2020 Salı 09:14
  • Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu01 Eylül 2020 Salı 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti