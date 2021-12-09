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MSB acı haberi duyurdu: Irak ve Suriye'de şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde ise 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MSB acı haberi duyurdu: Irak ve Suriye'de şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

MSB'DEN 3 ŞEHİT HABERİ DAHA!

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu.

6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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