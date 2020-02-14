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MSB açıkladı: Esed'i bir kez daha vurduk

13 askerimizi şehit eden Beşşar Esed rejimine bir büyük darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, İdlib bölgesinde alınan son bilgilere göre 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB açıkladı: Esed'i bir kez daha vurduk

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB),İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son dakika bilgisine göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." 

ESED'TEN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI HAMLESİ

Suriye'nin İdlib kentinde gerginliğin artması ve 13 askerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye misliyle karşılık verdi ve yüzlerce Esed askeri öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre; Esed'e bağlı Suriye Parlamentosu 1915 Olaylarını sözde "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul etti. 

ESED REJİMİNE AİT HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Suriye’nin İdlib kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı. 

İdlib’in Serakib ilçesi yakınlarında 11 Şubat’ta Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı. 

Hava savunma füzesi ile vurulan helikopterin düşmesi sonucu iki pilot ölmüştü. 

HADSİZ ESED'TEN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Reuters'ın servis ettiği habere göre Beşşar Esed rejimi, sınırdaki terör tehdidi nedeniyle İdlib ve Halep bölgelerine çok sayıda askeri takviye gönderen Türkiye'yi Suriye'nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı. 

Açıklamanın devamında, Türkiye'nin İdlib'deki hamlelerine karşılık Suriye Ordusu tarafından saldırı düzenleneceği belirtildi.

ESED REJİMİ BÜYÜK DARBE YEMİŞTİ

Saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler TSK tarafından ateş altına alınarak karşılık verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki günde 152 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. 

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