  • BIST 102.646
  • Altın 260,733
  • Dolar 5,6888
  • Euro 6,3506
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

MSB adına eğitim görecek adaylar için belirlenen şartlar açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakülteleri’nde eğitim görecek adaylar için belirlenen şartları ve öğrencilere sağlanacak imkanları açıkladı. 
MSB adına eğitim görecek adaylar için belirlenen şartlar açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almak üzere SBÜ Tıp Fakülteleri’nde MSB adına eğitim görecek adayların, ÖSYM’nin tercih kılavuzunu dikkatli okumaları istendi. Açıklamada, adayların MSB ve SBÜ'nün internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri ve şartları sağlamaları halinde tercihte bulunmaları gerektiği belirtildi.

SAĞLANAN İMKANLAR

MSB adına alınacak öğrencilere eğitimleri sırasında ve mezun olduktan sonra sağlanacak  imkanlar şöyle sıralandı:

-MSB adına SBÜ Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde eğitim görecek öğrencilerin tüm ihtiyaçları, masrafları (yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası vb.) MSB tarafından karşılanacak.

-Eğitim gören öğrencilere aylık öğrenci harçlığı verilecek.

-Askerî tıp öğrencilerinin 18 yaşını doldurmasından itibaren emekli sandığı keseneği devlet tarafından öğrenci adına yatırılacak ve hizmet süresinden sayılacak.

-Tıp eğitimini müteakiben teğmen rütbesiyle mezun olacak personele, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, yan ödeme, diğer mali ve sosyal haklara ilave olarak 'Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı' verilecek.

-205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu çerçevesinde OYAK kurumunun daimi üyeliği verilecek. MSB personeline sağlanan ordu evi, lojman ve kamplardan istifade imkanı sağlanacaktır.

-ÖSYM tarafından yapılan tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi sınavlarına sivillerden ayrı olarak MSB için belirlenen kontenjana girme imkanı sağlanacak.

-Tıp Fakültesi eğitimini müteakip, personelin şartları sağlaması koşuluyla, bir yıllık yurt dışı eğitim imkanı sağlanacak.

-Görev özelliği dikkate alınarak mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimler verilecek.

-Yurt içi ve yurt dışında yapılan kongre, sempozyum, seminerlerde MSB’yi temsilen katılım imkanı sağlanacaktır.

-Uzman, pratisyen tabipler, TSK’nın uzman ve pratisyen tabip kadro görev yerlerinde istihdam edilecek.

-TSK ihtiyacına binaen, Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastaneleri’nin akademik kadrolarında görev almaları sağlanacak.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da avcı kız operasyonu: Çok sayıda gözaltı var23 Temmuz 2019 Salı 13:57
  • Alparslan Kuytul'a yeni dava: Tüm suçlamalar belli oldu23 Temmuz 2019 Salı 13:29
  • Japon savaş uçakları havalandı: Rus ve Çin uçakları da harekete geçti23 Temmuz 2019 Salı 13:24
  • Kritik toplantı sona erdi23 Temmuz 2019 Salı 12:57
  • Fuat Oktay'dan Ceylanpınar açıklaması: Çok daha şiddetli şekilde karşılık verilecek23 Temmuz 2019 Salı 12:50
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi23 Temmuz 2019 Salı 12:50
  • Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı: Çiftlik Bank’ı yazılım şirketi sanmış23 Temmuz 2019 Salı 10:47
  • Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu23 Temmuz 2019 Salı 10:43
  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması23 Temmuz 2019 Salı 10:29
  • Dikkat! Geri geliyor23 Temmuz 2019 Salı 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti