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MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."

Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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