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MSB Ankara'dan Türkçe hassasiyeti

MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı, malzeme alımı için çıktığı ilanda “fotokopi” yerine Türkçe karşılığı olan “tıpkıçekim” sözcülüğünü kullanarak örnek bir davranışa imza attı. 
MSB Ankara'dan Türkçe hassasiyeti

Ülkemizde yabancı kökenli kelimelerin sıkça kullanıldığı bugünlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı’ndan örnek bir davranış geldi. Başkanlık, malzeme alımı için çıktığı bir ilanda yabancı kökenli bir sözcük olan “fotokopi” yerine Türkçe karşılığı olan “tıpkıçekim” sözcülüğünü kullanarak alkışlık bir tavra imza attı. 

TÜRK MALI TEKLİFLERİNE ÖNCELİK TANINACAK 
MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı “Tıpkıçekim makinası yedek parçası alınacaktır” başlıklı ilana sadece yerli istekliler katılabilecek. Etlik’teki MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Genel Malzeme Tedarik Kısmı (4 No’lu)  İhale Salonu’nda 8 Eylül saat 10.00’da yapılacak ihalede Türk malı teklif eden katılımcıya öncelik tanınacak. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İhalede yer alan şartlara göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

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CUMHURBAŞKANI: TÜRKÇEMİZİ YAŞATMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşmada Türkçe’nin önemine ve kullanımına dikkat çekerek özetle şunları söylemişti: “Çok geniş bir coğrafyada konuşulan, müşterek mazimizi, kültürümüzü ifade eden Türkçemiz, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Türkçemizi yaşatmak ve tüm varlıklarıyla gelecek nesillere aktarmak, dilimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm vatandaşlarımızı bu hususta hassasiyet ve çaba göstermeye çağırıyorum.”

CUMHURBAŞKANINDAN TÜRKÇE HASSASİYETİ 
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOGG’un tanıtımında Türkçe hassasiyeti göstermişti. Yerli otomobilin tanıtımı sırasında Erdoğan, arka ekrandaki “Turkey” yazısını işaret ederek, "Made in Turkey değil, Made in Türkiye" yazın diyerek fondaki yazıyı değiştirtmişti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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