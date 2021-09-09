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MSB 'devam ediyoruz' dedi ve etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB 'devam ediyoruz' dedi ve etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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