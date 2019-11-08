MSB duyurdu: 13 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlen hava harekatında 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Metina bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz halde getirildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 13 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.