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MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kararlılıkla sürdürdüğümüz PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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