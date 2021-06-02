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MSB duyurdu: Başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.
MSB duyurdu: Başarıyla devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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