MSB duyurdu! Kuzey Irak'a hava harekatı

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendiğini ve 40'a yakın hedefin imha edildiğini açıkladı.