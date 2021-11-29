MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.