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MSB: Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesinin yakalandığını açıkladı.
MSB: Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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