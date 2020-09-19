MSB, Gaziler Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziler Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her biri kahramanlık ve fedakarlık timsali olan kıymetli gazilerimizin, Gaziler Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara da sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.