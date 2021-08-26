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MSB görüntüleri paylaştı! İlk kafile böyle geldi

MSB görüntüleri paylaştı! İlk kafile böyle geldi
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi.

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık.

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