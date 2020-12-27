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MSB: Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca Hakkari'de kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan 2 askerden birinin şehit olduğu, diğerini arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
MSB: Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı olan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin çığ altında kaldığı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü kaydedildi.

Çığ altındaki askeri arama/kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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