MSB: Hakurk'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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