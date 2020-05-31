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MSB: Hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında çok sayıda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiğini bildirdi.
MSB: Hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında çok sayıda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman hudut birliklerinin her türlü hava ve arazi şartlarında gece-gündüz, 24 saat kesintisiz olarak kaçakçılığa büyük darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama sonucu bin 787 kutu hap, 15 adet 7+1 av tüfeği, 5 adet 4+1 av tüfeği, 20 av tüfeği namlusu, 20 pompalı tüfek şoklama kiti, 96 kurusıkı tabanca, 3 bin 845 gram kubar esrar ile 6 bin 500 paket sigara ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ele geçirilen malzemelerin Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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