  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını bildirdi.
MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Şehit Piyade Uzman Çavuş Zengin'in baba ocağında yas var
Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Ercan Zengin'in Samsun'daki ailesine acı haber ulaştı. 

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlilerince, gece saatlerinde şehit Zengin'in İlkadım ilçesine bağlı Aşağıavdan Mahallesi'nde yaşayan babası Rahmi ve annesi Feriha Zengin'e şehadet haberi verildi.

Acı haberi alan aile üyeleri ve yakınları üzüntüye boğuldu. Haberin ardından evin etrafına Türk bayrakları asıldı. 

Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta 2020'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit olduğu İdlib'te hafif yaralandığı ve iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 4 kardeşi bulunan şehidin naaşının bugün Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze töreninden sonra Aşağıavdan Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Mehmetçiğimizin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında bulunduğu İdlib'de şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan hain saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zengin'in İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi. 

Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Bakan Koca: Şehidimizin ailesine, Silahlı Kuvvetler mensuplarına başsağlığı diliyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamadan Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını öğrendiklerini kaydetti.

Koca, "Şehidimizin ailesine, Silahlı Kuvvetler mensuplarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü06 Haziran 2020 Cumartesi 09:54
  • Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu06 Haziran 2020 Cumartesi 09:53
  • Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı06 Haziran 2020 Cumartesi 09:52
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Haziran 2020 Cumartesi 09:52
  • Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı06 Haziran 2020 Cumartesi 09:51
  • THY ABD'deki Türkler için Los Angeles'tan tahliye uçuşu düzenleyecek06 Haziran 2020 Cumartesi 09:51
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'yi bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz06 Haziran 2020 Cumartesi 09:50
  • Enis Berberoğlu koronovirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak açık cezaevinden çıktı06 Haziran 2020 Cumartesi 09:49
  • Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Şanlıurfa'da06 Haziran 2020 Cumartesi 09:44
  • MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı06 Haziran 2020 Cumartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti