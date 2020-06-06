MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Şehit Piyade Uzman Çavuş Zengin'in baba ocağında yas var

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Ercan Zengin'in Samsun'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlilerince, gece saatlerinde şehit Zengin'in İlkadım ilçesine bağlı Aşağıavdan Mahallesi'nde yaşayan babası Rahmi ve annesi Feriha Zengin'e şehadet haberi verildi.

Acı haberi alan aile üyeleri ve yakınları üzüntüye boğuldu. Haberin ardından evin etrafına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta 2020'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit olduğu İdlib'te hafif yaralandığı ve iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 4 kardeşi bulunan şehidin naaşının bugün Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze töreninden sonra Aşağıavdan Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Mehmetçiğimizin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında bulunduğu İdlib'de şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan hain saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zengin'in İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Bakan Koca: Şehidimizin ailesine, Silahlı Kuvvetler mensuplarına başsağlığı diliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamadan Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını öğrendiklerini kaydetti.

Koca, "Şehidimizin ailesine, Silahlı Kuvvetler mensuplarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.