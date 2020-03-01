MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de, bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.