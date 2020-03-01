  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 4 °C
»

MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denildi.
MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de, bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak01 Mart 2020 Pazar 12:40
  • Bakan Akar: İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmekte01 Mart 2020 Pazar 12:39
  • ABD ve Afganistan 'ortak bildiri' yayınladı01 Mart 2020 Pazar 12:25
  • Boşnak lider Dzaferovic: Erdoğan Batı Balkanlar'da istikrar unsurudur01 Mart 2020 Pazar 12:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya gelecek01 Mart 2020 Pazar 12:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü01 Mart 2020 Pazar 11:54
  • HDP önündeki eylemde 181'inci gün01 Mart 2020 Pazar 11:51
  • Sputnik çalışanları gözaltında01 Mart 2020 Pazar 11:23
  • Sakarya'da şehitler için konvoy düzenlendi01 Mart 2020 Pazar 11:18
  • Habur Sınır Kapısı 'koronavirüs' nedeniyle kapatıldı01 Mart 2020 Pazar 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti