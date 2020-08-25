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MSB: İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi

Milli Savunma Bakanlığından, "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı." açıklaması yapıldı.
MSB: İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi

Milli Savunma Bakanlığından, "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı." açıklaması yapıldı. 

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 5 Mart Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmıştır, operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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