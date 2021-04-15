  • BIST 1.409
  • Altın 451,944
  • Dolar 8,0500
  • Euro 9,6394
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 11 °C
»

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başika üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonrası bölgede bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı vurgulanarak, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu15 Nisan 2021 Perşembe 09:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın evinde iftara katıldı14 Nisan 2021 Çarşamba 22:39
  • Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasında sokaklar boş kaldı14 Nisan 2021 Çarşamba 22:37
  • Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi14 Nisan 2021 Çarşamba 21:39
  • Bakan Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı14 Nisan 2021 Çarşamba 20:41
  • CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı pankart polis eşliğinde indirildi14 Nisan 2021 Çarşamba 19:44
  • Eski Başbakan Akbulut'un ölümü Bayramiçlileri üzdü14 Nisan 2021 Çarşamba 19:43
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 34 bin 734'e yükseldi14 Nisan 2021 Çarşamba 18:45
  • Muharrem İnce'nin koronavirüs tedavisi hastanede sürüyor14 Nisan 2021 Çarşamba 17:46
  • Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti14 Nisan 2021 Çarşamba 16:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti