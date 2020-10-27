  • BIST 1.136
  • Altın 497,460
  • Dolar 8,1052
  • Euro 9,5845
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama meydana geldi27 Ekim 2020 Salı 09:19
  • Türkiye ve Yunanistan'dan yeni NAVTEX kararı27 Ekim 2020 Salı 09:18
  • Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar27 Ekim 2020 Salı 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Ekim 2020 Salı 09:17
  • Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti27 Ekim 2020 Salı 09:17
  • İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu27 Ekim 2020 Salı 09:16
  • İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: 29 Ekim kutlanacak hem de coşkuyla27 Ekim 2020 Salı 09:15
  • Mersin'de terör operasyonu: 4 zanlı gözaltında27 Ekim 2020 Salı 09:13
  • İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem27 Ekim 2020 Salı 09:12
  • Pakistan'da medresede patlama: 7 ölü27 Ekim 2020 Salı 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti