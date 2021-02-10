MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta devam eden 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.
10 Şubat 2021 Çarşamba 14:04
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'na katılan kahraman tankçılarımız ve topçularımız hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi. Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.
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