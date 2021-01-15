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MSB: Mehmetçiğimize yardımlarını esirgemeyen asil milletimizin her bir ferdine minnettarız

MSB, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın büyük dedesinin 80 yıl önce Türk ordusu için yaptığı bağışın belgesini paylaşarak, "Mehmetçiğimize yardımlarını esirgemeyen asil milletimizin her bir ferdine minnettarız." ifadesini kullandı.
MSB: Mehmetçiğimize yardımlarını esirgemeyen asil milletimizin her bir ferdine minnettarız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın büyük dedesinin 80 yıl önce Türk ordusu için yaptığı bağışın belgesini paylaşarak, "Hem geçmişte hem de bugün Mehmetçiğimize yardımlarını esirgemeyen asil milletimizin her bir ferdine minnettarız." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, sosyal medya hesabında, dedesinin babası Osman Altan'ın 1941 yılında 10 çift yün çorabı Kızılay'a bağış yaparak orduya hediye ettiğini gösteren belgeyi paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından da Altan'ın bu paylaşımına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"80 yıl önce Mehmetçiğe desteğini esirgemeyen kıymetli büyüğümüzü rahmet ve şükranla anıyor, bu güzel ve tarihi belgeyi paylaşımınız için teşekkür ediyoruz. Hem geçmişte hem de bugün Mehmetçiğimize yardımlarını esirgemeyen asil milletimizin her bir ferdine minnettarız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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