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MSB: Mutabakata rağmen toplam 36 taciz gerçekleştirilmiştir

"ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."
MSB: Mutabakata rağmen toplam 36 taciz gerçekleştirilmiştir

Suriye'de teröristler boş durmuyor; mutabakat uymayarak Türkiye'yi taciz ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" denildi. 

GÜVENLİ BÖLGE 120 KM OLACAK

Bu arada, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu ve YPG/PKK'lı teröristlerin çekilmesine yönelik detayları paylaştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ise 'güvenli bölge' 120 kilometrelik bir alandan oluşacak ve verilen 5 günlük sürede uzama olmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile varılan mutabakat sonrası Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. 

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."

SÜRE UZATILMAYACAK

Güvenlik kaynakları, 120 kilometrelik alanda güvenli bölge oluşturulacağını belirtti. Güvenlik kaynaklarına göre  5 günlük sürede bir uzatma olmayacak.

KİMYASAL SİLAH AÇIKLAMASI

Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır" ifadesini kullandı.

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