  • BIST 113.807
  • Altın 381,583
  • Dolar 6,8488
  • Euro 7,6762
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı.
MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabındaki paylaşımda, operasyonun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. 

msb-twt-029.jpg

Operasyon sırasında bulunan bir mağaranın komandolar tarafından imha edildiği görüntülere de yer verilen paylaşımda, "Kararlı, güçlü, korkusuz. Haftanin'de, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı19 Haziran 2020 Cuma 12:10
  • Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık19 Haziran 2020 Cuma 12:05
  • Terörden arındırılan Rasulayn kurulan gümrük kapısıyla Türkiye'ye açılacak19 Haziran 2020 Cuma 12:03
  • 'Floyd protestoları, Avrupa'daki aşırı sağ söylemi değiştirmeyecek'19 Haziran 2020 Cuma 11:31
  • Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300) test edildi19 Haziran 2020 Cuma 11:30
  • Bakan Pakdemirli: 1 milyar 469 milyon liralık destekleme ödemesini bugün yapıyoruz19 Haziran 2020 Cuma 11:25
  • Bir kilometrelik hız aşımına 'makul sınır' diyen mahkeme cezayı kaldırdı19 Haziran 2020 Cuma 11:23
  • Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'nin başvurusuna ret19 Haziran 2020 Cuma 11:12
  • Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal Şırnak'ta yakalandı19 Haziran 2020 Cuma 11:08
  • Gençler, Gölbaşı Online Eğitimiyle Sınava Hazır… 19 Haziran 2020 Cuma 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti