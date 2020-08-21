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MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 oldu." ifadeleri kullanıldı.
MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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