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MSB: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını duyurdu. TSK'ya ait savaş uçakları, operasyon kapsamında Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor.
MSB: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" ifadelerine yer verildi.Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini tek tek imha ediyor.

KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLİYOR

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Kandil ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini tek tek imha ediyor.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, harekata ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ DOĞRULTUNDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı: Harekat hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda gerçekleşmektedir.

"TERÖR YUVALARINI KURUTACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek.
Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı. 

AKAR VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı.

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