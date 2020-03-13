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MSB: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu bir havada geçmiştir

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir." denildi.
MSB: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu bir havada geçmiştir

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir." denildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde devam ettii:

"Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi."

FETÖ ile mücadele
MSB tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor." denildi.

Koronavirüs tedbirleri
MSB'nin yaptığı açıklamada "Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İdlib
Ayrıca güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. Buralardan ağır silahların çekilmesi söz konusu değil." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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