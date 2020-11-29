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MSB: Şahsi ihtiras ve hevesleri için TSK ve Mehmetçiğe hakaret eden bu gayri milli dili şiddetle kınıyoruz

MSB'den yapılan açıklamada, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mehmetçiğe hakaret eden bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
MSB: Şahsi ihtiras ve hevesleri için TSK ve Mehmetçiğe hakaret eden bu gayri milli dili şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkındaki ifadeleri kınandı.

Bakanlığın açıklamasında, bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edildiği belirtildi.

Bakanlığın aklın ve bilimin rehberliğinde, ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş Türk ordusunun niteliklerini daha da artırmanın gayreti içinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır.

Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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