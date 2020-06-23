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MSB: Somali'deki intihar saldırısında bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlası'na 200 metre mesafedeki intihar saldırısında bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
MSB: Somali'deki intihar saldırısında bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 metre mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini en sert şekilde lanetliyor, Somali halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Somalili kardeşlerimizi terör örgütleri ile mücadelesinde yalnız bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.

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